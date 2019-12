Musées, théâtres, salles de concerts... à Paris, plusieurs espaces culturels impactés par la grève

Sur son compte Twitter, le musée le plus visité au monde recommande de réserver son billet en ligne. Quant au musée d'Orsay qui évoquait mercredi une ouverture "incertaine", il a finalement annoncé qu'il ne pourrait ouvrir ses portes aujourd'hui.

Le musée du quai Branly pourra, lui, accueillir les visiteurs durant la journée mais précise sur Twitter que "la nocturne du jeudi 5 décembre est annulée" et que l'établissement "fermera exceptionnellement ses portes à 19 heures". Autre lieu prisé des touristes du monde entier, le château de Versailles sera fermé aujourd'hui, tout comme le jardin, le parc et le domaine de Trianon.

"Beaucoup de théâtres ont annulé des représentations, on peut dire la moitié au dernier pointage. D'autres attendent le retour des spectateurs, s'ils arriveront à se déplacer ou pas", a affirmé mercredi Stéphane Hillel, directeur de l'Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP) à l'AFP. "Il y a des craintes si ça se prolonge pour le week-end, et si ça va au-delà ça deviendrait problématique", a-t-il prévenu, même si le théâtre privé se porte mieux qu'après les attentats de 2015-2016.

La représentation des "Noces de Figaro", mise en scène par le cinéaste américain James Gray ("aD Astra") est elle aussi annulée ce jeudi, "une partie du personnel permanent et des intermittents du spectacle ayant décidé de se joindre au mouvement social", explique le Théâtre des Champs-Elysées. En revanche, si aucune annulation n'a été annoncée jusqu'ici à la Comédie française, "le bon déroulement des représentations des spectacles programmés à cette date pourrait être remis en cause", explique le théâtre qui sera "en mesure de prévenir d'une éventuelle annulation des spectacles au plus tard le 5 décembre à 14 heures".