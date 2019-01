Guillaume Musso n°1 des ventes de livres en France pour la huitième année consécutive

Guillaume Musso toujours au top. Pour la huitième fois consécutive, le natif d’Antibes, 44 ans, est l’écrivain français qui a vendu le plus de livres au cours de l’année d’écoulée, d’après le palmarès réalisé par l’Institut GFK pour Le Figaro. Le seul classement qui cumule les ventes en grand format et en poche. Une performance d’autant plus remarquable qu’il est l'unique auteur tricolore à avoir vendu plus d’un million d’exemplaires en 2018.





"C’est un record dans l’histoire de l’édition française", observe dans Le Figaro Philippe Robinet, le patron des éditions Calmann-Lévy, que Guillaume Musso a rejointes l’an dernier, au prix d’un transfert retentissant. Dans le détail, ce dernier a vendu 1.617.000 exemplaires de ses romans en 2018, dont 782.000 du dernier en date, "La jeune fille et la nuit", paru le 24 avril.