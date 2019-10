Halloween : peur sur les parcs !

ÇA VOUS TENTE ? - Qui dit Halloween, dit soirée festive, mais dans une ambiance effrayante. Coralie Dioum nous présente quelques parcs qui sortent du lot pour fêter comme il se doit celle-ci.

Halloween n'est peut-être pas aussi populaire qu'aux Etats-Unis pour l'Hexagone, mais depuis quelques années, on aime bien la fêter dans les parcs d'attraction. Pour cette année, certains parcs d'attraction se distinguent dans la célébration de cette soirée de la grande frayeur. Pour les petits et grands, Disneyland Paris propose jusqu'au 3 novembre des attractions revisitées, une parade effrayante et deux soirées spéciales. Futuroscope offre également une ambiance bon enfant tout en restant dans le thème. Pour ceux qui ont plus de tripes, on leur conseille "Par Toutatis" du parc Astérix, qui ne va pas manquer de leur glacer le sang.



Ce samedi 26 octobre 2019, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir les parcs à ne pas rater pour fêter comme il faut Halloween. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 26/10/2019 présentée par Valentine Desjeunes sur LCI.