Harcèlement sexuel, Fox News et vision féminine : pourquoi "Bombshell" avec Charlize Theron va beaucoup faire parler

Le film, tourné à l'automne dernier, ne pouvait pas trouver meilleur titre. "Bombshell" (traduisez "grand choc") vient mettre en lumière l'un des scandales les plus retentissants du monde médiatique américain. Ou comment Roger Ailes, fondateur de la très conservatrice Fox News, a été congédié de sa propre chaîne en juillet 2016 après des accusations de harcèlement sexuel. Soit près d'un an et demi avant que n'éclate l'affaire Harvey Weinstein et que ne se lance le mouvement #MeToo.





Le réalisateur Jay Roach ("Austin Powers", "Mon beau-père, mes parents et moi") a fait confiance à John Lithgow (actuellement à l'affiche de "Late Night", le père de Barney dans "How I met your mother") pour incarner le magnat décédé en mai 2017. Mais il faudra attendre pour le découvrir dans la peau du républicain. "C'est vraiment un film à propos des femmes, à propos de six ou sept femmes extrêmement différentes qui ont eu des expériences et des réponses extrêmement différentes dans le cadre de cette crise", indiquait-il au début de l'année à Deadline.