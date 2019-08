Harry Styles a dit non à "La Petite Sirène" : nos 5 coups de cœur pour jouer le prince Eric dans la version live

A-t-on encore besoin de présenter Timothée Chalamet ? Le plus français des acteurs américains - son père est originaire de Nîmes - a été vu dans la série "Homeland", a fait une apparition chez Christopher Nolan dans "Interstellar" (2014) avant d'exploser dans "Call me by your name" (2017) qui lui a valu une nomination à l'Oscar du meilleur acteur à seulement 22 ans. Il sera à l'affiche du prochain Woody Allen ("Un jour de pluie à New York"), figurera au casting du remake de "Dune" de Denis Villeneuve et incarnera le roi Henri V pour Netflix dans "The King". En clair, il est partout. Alors jouer un prince Disney ne serait qu'une formalité pour celui qui ne se gêne pas pour pousser la chansonnette en interview, comme ici chez ABC.