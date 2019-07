Harry Styles est pressenti pour incarner le prince Eric dans "La Petite Sirène" (et c'est une excellente idée)

On imagine donc le prince Eric donner de la voix avec, pourquoi pas, des morceaux inédits. La version live d'"Aladdin" avec Will Smith et le remake du "Roi Lion" de Jon Favreau ont tous deux intégré de nouvelles chansons. Pas de raison de s'inquiéter non plus du jeu d'acteur de Harry Styles. Le jeune homme de 25 ans n'a pas démérité dans le petit rôle que lui avait confié Christopher Nolan dans "Dunkerque". Et il a montré aussi qu'il avait un certain sens de l'autodérision en participant à plusieurs sketchs de l'émission "Saturday Night Live", dont un qui l'a vu imiter Mick Jagger, à qui il est si souvent comparé.