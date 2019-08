Havre : des œuvres d'art à découvrir pendant tout l'été

De la plage aux remparts en passant par le centre-ville, des œuvres d'art décorent le Havre, en Normandie. Ce beau spectacle durera tout l'été. Pour l'occasion, la mairie a organisé trois parcours de découverte, dont le premier est intitulé "Au fil de l'eau". Long de 6,5 kilomètres, celui-ci permet de découvrir le centre-ville, ses façades avec des petits personnages figés et ses bassins historiques. En continuant la balade, on arrive sur le quai de Southampton où sont installées deux arches de conteneurs multicolores. Ce parcours finit sur la plage, près d'une statue en résine qui mesure plus de six mètres.