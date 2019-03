"Holiday on Ice" fête ses 75 ans

Des paillettes, des patineurs ultra-talentueux, un décor époustouflant, des acrobaties à couper le souffle... voilà le secret du succès de "Holiday on Ice". Une magie qui opère depuis 75 ans. Ce spectacle sur glace, mis en scène pour la première fois aux Etats-Unis, a traversé le temps et les frontières. Aujourd'hui encore, il éblouit aussi bien les enfants que les adultes.



