Hommage à Jacques Chirac : "son" musée du Quai Branly sera gratuit jusqu'au 11 octobre

HONNEUR - Le musée du Quai Branly-Jacques Chirac sera en accès libre jusqu'au 11 octobre prochain pour permettre au public de venir rendre hommage à son fondateur, l’ancien président de la République disparu ce jeudi.

Rétrospective des deux dernières décennies des collections réalisées par l'établissement, elle représente aussi l'influence et l'aide omniprésentes de Jacques Chirac dans cet accomplissement culturel. Cette exposition revient sur "ce qu'on a fait pendant 20 ans grâce à lui en termes d'enrichissement des collections", a souligné le président du musée.

Officiellement ouvert au public en 2006, le Quai Branly est dédié aux arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Il se veut "une passerelle entre les cultures", comme l'a désiré Jacques Chirac. Véritable passionné des arts premiers et des civilisations lointaines, l'ancien président de la République a porté à bout de bras la création de ce qui restera la réalisation culturelle majeure de sa présidence.

"Les images du président sont partout au musée, les drapeaux sont en berne, c'est un moment très émouvant pour les équipes", a confié Stéphane Martin. L'établissement avait été rebaptisé musée du Quai Branly-Jacques Chirac en juin 2016 en l'honneur de ses dix ans d'existence.