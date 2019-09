Hugo Barriol, du métro à la scène

L'INSTANT CULTURE - Surnommé le "Cendrillon de la musique", Hugo Barriol a longtemps arpenté les couloirs du métro avant d'entrer en studio. Dans son album, ce jeune Stéphanois nous transporte dans son univers folk.

Il a 30 ans, il vient de Saint-Etienne et a débuté sa carrière musicale dans le métro parisien. Hugo Barriol a été repéré par la directrice artistique du label Naïve et a pu enregistrer son premier album "Yellow". Un opus aux sonorités folk, aux mélodies douces et apaisantes mais surtout empreint d'émotions. Hugo Barriol est à découvrir en version acoustique au Café de la Danse, à Paris, le 30 novembre prochain.



