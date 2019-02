Humour : les Chevaliers du Fiel en tournée régionale

Les Chevaliers du Fiel est un duo toulousain devenu populaire grâce aux personnages de Français moyens qu'ils ont créés. Ils sont de retour sur scène avec leur nouveau spectacle intitulé "Camping-car for ever". Celui-ci raconte l'histoire d'un couple qui a décidé de camper au Mont-Saint-Michel. Mais l'arrivée de touristes allemands a gâché leurs vacances.



