"Ice Cream" : la collaboration de Selena Gomez et du groupe Blackpink fera-t-elle fondre YouTube ?

HIT MACHINE - Déjà visionné plus de 35 millions de fois en moins de sept heures, le clip rose bonbon de la chanson "Ice Cream" est bien parti pour battre des records. Un titre moins pêchu que les précédents pour le groupe de k-pop qui a au moins le mérite de montrer que la chanteuse américaine va mieux.

Elles sont passées maîtresses dans l'art du teasing, élément clé de leur stratégie marketing qui affole autant leurs fans que les meilleurs communicants. Il aura fallu près d'un mois pour que les quatre chanteuses de Blackpink lèvent le voile sur Ice Cream, leur nouveau single événement en duo avec Selena Gomez. Annoncé début août à grands renforts de posts cryptiques sur Instagram, le morceau du groupe de k-pop est disponible sur YouTube depuis le vendredi 28 août. Et affiche déjà une croissance exponentielle dont elles ont l'habitude. Plus de 35 millions de vues en sept heures, 40 millions une heure plus tard.

Autant dire qu'à ce rythme-là, le record de la vidéo la plus vue en 24 heures sur le plateforme devrait être largement battu. Blackpink ne ferait que récupérer son dû, que lui a chipé un autre groupe coréen 100% masculin cette fois pas plus tard que la semaine dernière. Avec Dynamite et ses 98,3 millions de clics en une journée, les BTS avaient fait mieux que les 86,3 millions de vues du clip de How you like that de Jennie, Lisa, Rosé et Jisoo. Une guerre des chiffres loin d'être symbolique, qui prouve à chaque nouveau titre que la puissance à l'international de l'industrie musicale venue de Corée du Sud s'intensifie. Et quoi de mieux qu'une collaboration avec des superstars occidentales pour étendre son ère d'influence ?

Paroles explicites sur fond de crème glacée...

Après Dua Lipa (Kiss and Make up) et Lady Gaga (Sour Candy), Blackpink a jeté son dévolu sur Selena Gomez - qui se trouve aussi être la cinquième personne la plus suivie sur Instagram avec 190 millions d'abonnés. L'ex-star Disney, dont les dernières années ont été compliquées et marquées par une sévère dépression qui l'a conduite à l'hôpital, apparaît radieuse dans le clip. "C'est un grand, grand rêve pour moi", avait-elle commenté quelques jours plus tôt, presque timide, à propos de sa collaboration avec les Sud-Coréennes. L'univers rose bonbon de la vidéo de Ice Cream contraste avec le contenu de la chanson, dans laquelle les cinq jeunes femmes jouent à fond la métaphore filée sur la crème glacée. "Tu pourrais lécher mais c'est trop froid pour que tu me mordes", "tu peux doublement lécher parce que je sais que tu m'aimes bien", "tu es la cerise sur le gâteau, tu restes au-dessus de moi", lancent-elles intégralement en anglais alors que le groupe chante habituellement en coréen. Des paroles jugées trop explicites par certains fans, déçus aussi de voir les tours de chant mal répartis entre leurs idoles.

Leur album à venir saura-t-il les satisfaire plus largement ? Peu d'informations ont filtré sur cet opus prévu pour le 2 octobre mais on sait déjà qu'il sera disponible en quatre éditions différentes. Après tout, business is business.

Delphine DE FREITAS