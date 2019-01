"Il aurait fallu que le scénario soit très mauvais !" : Christian Clavier remet le couvert dans "Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?"

Christian Clavier, 66 ans, voit-il dans l’exil des filles Verneuil et de leur famille respective un commentaire sur la société française actuelle ? "Le monde est ouvert pour toutes les générations jeunes", observe l’intéressé. "Et c’est un peu plus compliqué pour ceux qui ont un peu plus d’âge. Claude est catastrophé parce qu’ils s’en vont. Et eux ils ont envie de voir le monde", ajoute le comédien qui voit le rôle de Claude comme "une catharsis. On va là-dedans pour se défouler."





Pour sa partenaire, la réussite de ce deuxième volet, comme celle du premier, repose sur sa capacité à rire des travers de nos contemporains, sans tomber dans la méchanceté ou la caricature. "Quand j’ai lu le premier, j’ai eu peur", se rappelle Chantal Lauby. "Je me suis dit qu’il fallait faire attention à la manière dont on allait jouer ça. C’est sympathique. Et il fallait que ça reste sympathique."