Il crève l'écran dans "Le Chant du Loup" : et si 2019 était l’année François Civil ?

Sa belle gueule vous dit forcément quelque chose. François Civil, 29 ans, incarne le personnage principal du premier film de l’ancien diplomate Antonin Baudry, "Le Chant du Loup", en salles ce mercredi. Dans cet ambitieux thriller made in France, le comédien parisien incarne Chanteraide, "l’Oreille d’or" d’un sous-marin nucléaire, chargé de repérer les sons qui pourraient mettre en danger l’équipage. Un job dans lequel il excelle... Jusqu’au jour où il commet une erreur fatale.

Des planches aux plateaux de cinéma, François Civil fait ses débuts en 2005 dans la comédie "Le Cactus" et décroche trois ans plus tard sa première nomination au César du meilleur espoir pour son interprétation sensible dans le drame ado "Soit je meurs, soit je vais mieux".