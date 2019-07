"Il disait que sa voix était exceptionnelle" : le manager du sosie vocal de Johnny surpris par le coup de gueule de Jean-Claude Camus

Contacté par LCI, le manager du jeune homme avoue son incompréhension. "C’est surprenant car nous avons rencontré Jean-Claude Camus avec Jean-Baptiste il y a quelques mois. Il nous trouvait absolument 'charmants et délicieux', c’était ses mots", raconte Christophe Porquet. "Il disait que la voix de Jean-Baptiste était littéralement exceptionnelle et qu’il trouvait notre démarche noble. A l’époque c’était la même affiche, il a vu le même artiste se produire sur scène avec les mêmes musiciens."





Comment, alors, expliquer un tel revirement ? "Quand on s’est rencontrés, nous n'avions pas encore annoncé la tournée des Zénith", précise le manager. "Est-ce qu’il aurait souhaité nous produire ? Je n’en sais rien… Toujours est-il que j’ai dans ma bibliothèque un livre qu’il m’a gentiment dédicacé. Peut-être a-t-il voulu envoyer un SMS à un membre de sa famille et qu’il s’est retrouvé par erreur sur les réseaux sociaux ? Je pense qu’on a affaire à un vieux Monsieur… et j’ai envie de respecter tout le passé et tout l’univers de Johnny qu’il représente."