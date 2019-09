Il était une fois Black M

L'INSTANT CULTURE - Après le succès de ses deux premiers opus, Black M revient avec "Il était une fois", un album très personnel.

Trois ans après son dernier album, Black M en sort un troisième, beaucoup plus personnel. Dans "Il était une fois", le rappeur se confie davantage et parle de plusieurs thèmes qu'il n'avait pas l'habitude d'aborder auparavant. Conscient de son influence sur la jeune génération, Black M fait attention aux mots qu'il utilise dans ses chansons et à l'image qu'il véhicule. Pour ce nouvel opus, composé de 17 titres, il s'est entouré de divers artistes à l'instar des Toulousains Bigflo & Oli ou encore Vianney.



Ce samedi 21 septembre 2019, Karima Charni, dans sa chronique "L'instant culture", nous parle du nouvel album de Black M. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 21/09/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.