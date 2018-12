Il lui dictait ses e-mails tout nu : bientôt un film sur l'assistante d'Harvey Weinstein

Hollywood n’a pas attendu la justice pour condamner Harvey Weinstein. Exclu de l’Académie des Oscars suite aux accusations d’agressions sexuelles dont il fait l’objet depuis octobre 2017, ce dernier a assisté, en quelques mois, à la liquidation judiciaire de sa société de production, The Weinstein Company, tandis qu’il était contraint de vendre de nombreux biens immobiliers pour financer son divorce et les honoraires de ses avocats.





Le destin tragique de ce fils d’un diamantaire du Queens devait tôt ou tard inspirer ceux qui étaient encore ses pairs, il y a quelques mois. En avril dernier, on apprenait que Anapaurna et Plan B, la société de production de Brad Pitt, planchaient sur un film basé sur l’enquête des journalistes du "New York Times" Jodi Kantor et Megan Twohey, récompensées par le prix Pulitzer.