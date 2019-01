Il sortira le 24 octobre prochain : ce ce que l'on sait sur le 38e album d’Astérix

C’est la BD française la plus vendue dans le monde ! Autant dire que le 38e album d’Astérix, disponible le 24 octobre 2019, comme l’ont annoncé les auteurs Didier Conrad et Jean-Yves Ferri au JDD ce 6 janvier, va être attendu. "L’album doit être fini le 6 juin pour être imprimé à plus de 5 millions d’exemplaires ! On a pratiquement terminé les crayonnés, la partie créative, il ne reste que quelques corrections dans le texte, de petites retouches dans les dessins", a expliqué le dessinateur Didier Conrad.





"Après 'La Transitalique', qui faisait voyager Astérix et Obélix à travers l’Italie, nous restons au village", poursuit Didier Conrad sans trop en dire sur l'intrigue. "Quand on reste au village, il faut creuser un thème de société, jouer sur la psychologie des personnages…", complète le scénariste Jean-Yves Ferri. "Nous avons souhaité prendre pour point de départ le fameux 'nos ancêtres les Gaulois...'. Sauf que bien sûr, on ne sait pas trop qui sont leurs ancêtres !", s'amuse Didier Conrad.