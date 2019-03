"Il va être un René impeccable" : Jérôme Commandeur beau joueur avec son remplaçant dans le biopic de Céline Dion

Il est vrai qu'avec son crâne rasé et sa barbe poivre et sel, Sylvain Marcel a de faux airs de l'homme de la vie de Céline Dion. Ultra-populaire au Québec, il a tapé dans l’œil de Valérie Lemercier, qui l'a "trouvé sur Internet". "Elle a visionné des extraits de plein de choses, assez pour se faire une idée à mon sujet. Je n'ai pas vraiment passé d'audition", racontait-il dans le magazine 7 Jours en février dernier. Il expliquait que la réalisatrice française, qui jouera la chanteuse, "veut beaucoup plus faire l'éloge de l'amour qu'il y avait entre Céline et René qu'autre chose" dans sa comédie dont le tournage courra de mars à juin, entre Paris, Québec et l'Espagne. Et parlait d'un scénario "drôle et touchant".