"Il y a des choses cachées" : les affiches du prochain "Avengers" jouent avec nos nerfs

Les informations transmises sur le film sont tellement infimes qu'on finit par y voir des signes partout. Une phrase. Un regard. Un changement de look. Tout ce qu'ont bien voulu communiquer Disney et Marvel à propos du tant attendu "Avengers Endgame", en salles le 24 avril, est sujet à interprétation. Après deux bandes-annonces ne dévoilant rien de l'intrigue, voilà que les studios ont lancé une dernière offensive en publiant, mardi 26 mars, 32 affiches individuelles qui ont posé beaucoup de questions. Et livré peu de réponses.





Les posters sont tous marqués de la même phrase - "Avenge the fallen" ("venger ceux qui sont tombés" en VF) - et divisent nos héros en deux. Ceux qui ont survécu à l'attaque de Thanos , qui a éradiqué la moitié de l'univers d'un claquement de doigts à la fin d'"Infinity War", et dont l'affiche est en couleur. Et ceux qui sont donc tombés, symbolisés par une teinte noire et blanc.