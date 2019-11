"Ils ne s’étaient jamais perdus de vue" : comment le duo Bruel-Luchini s'est reformé pour "Le meilleur reste à venir"

"On ne pense jamais à des acteurs quand on écrit", avoue Mathieu Delaporte à LCI. "C’est seulement au moment de commencer à faire le film qu’on se demande qui va pouvoir incarner les personnages. Avec Mathieu, on a fait des listes et on est rapidement tombé sur l’idée de Patrick et Fabrice. On ne voulait pas d’une paire que le public avait déjà vue plusieurs fois. Celle-ci, les gens l’ont vu, mais il y a très longtemps. Patrick et Fabrice sont l’un et l’autre à nos côtés depuis 30 ans et c’était parfait parce que le film raconte l’histoire de deux hommes qui sont comme des frères."

Si le duo de réalisateurs connaît Patrick Bruel par cœur puisqu’il a joué le premier rôle du "Prénom", au théâtre puis au cinéma, il n’avait jamais travaillé avec Fabrice Luchini. Dès la première lecture du scénario, ils seront rassurés, si besoin était, par l’alchimie intacte entre les deux acteurs. "Je pense qu’ils se sont beaucoup aimés quand ils ont tournés Profs", estime Alexandre de La Patellière. "Leur différence extrême les a rapprochés et ils ne s’étaient jamais perdus de vue. Ce n’était pas des amis. Mais il y avait ce lien entre eux."