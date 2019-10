Incendies à Los Angeles : le musée Getty, une institution culturelle menacée par les flammes ?

Qualifié de "très agressif" par les secours californiens, ce feu a détruit plus de 240 hectares lundi après-midi entraînant l'évacuation de milliers d'habitants - dont la star des Lakers. Mais l'incendie destructeur a également entraîné la fermeture du musée Getty par mesure de sécurité. L’art made in Californie détenu au centre Getty risque-t-il de disparaître ?

Dans les collines du nord-ouest de Los Angeles, à côté des villas cossues de stars comme celle du basketteur Lebron James, se trouve le célèbre musée Getty dédié à l’art et à l’architecture. Et c’est à quelques mètres de cette institution culturelle qu’un nouvel incendie prénommé "Getty Fire" s'est déclenché dans la nuit de dimanche.

Le musée Getty, qui a été voulu comme un "village italien dans les collines" par son architecte Richard Meier, semble donc a priori hors de danger. Mais ce n'est pas le cas des terrains aux alentours, comme l'a conclu sa responsable de la communication "Tout est donc bien protégé ici, mais nous avons beaucoup de terres et d’espaces ouverts tout autour de la propriété". Plus de 600 pompiers sont intervenus pour contenir le "Getty Fire" à proximité du terrain du musée comme les équipes de l'établissement l'ont indiqué par un tweet ce lundi 28 octobre.

Localisé sur une colline du quartier huppé de Brentwood, le musée Getty a été construit en douze ans, entre 1985 et 1997. Ouvert depuis décembre 1997, c'est un véritable château fort de l’art. Il est réparti en six bâtiments sur une surface totale de 88200 mètres carrés. Son fonds culturel est varié, des expositions de sculpture et d'art classique à la photographie en passant par les arts décoratifs et des milliers de livres sur l’art.

Une des collections présentées actuellement au musée Getty fait honneur aux œuvres du célèbre impressionniste français Edouard Manet.