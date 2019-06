Inclassable et fière de l’être, Christine and the Queens part à la reconquête de son public

On la voyait déjà triompher lors des 34e Victoires de la musique, le 8 février dernier à la Seine Musicale. Et puis Christine a été battue. Par l’outsider Jeanne Added, qui lui a chipé le trophée de l’artiste féminin de l’année. Et par le regretté Alain Bashung, dont l’album posthume "En amont" a été préféré à "Chris", son deuxième opus. Le phénomène autour d’Héloïse Letissier, le vrai nom de l'artiste, ferait-il grincer quelques dents au sein de la profession ?





Il faut bien reconnaître que la Nantaise est l’une des rares chanteuses françaises du moment à faire parler d’elle par-delà nos frontières. Et dans la presse anglo-saxonne en particulier, où du New York Times au Guardian, en passant par le pointu Pitchfork, on a célébré ces derniers mois son audace et son inventivité. Sa volonté aussi d’aller "au-delà" de la simple actualité musicale en imposant un personnage androgyne qui déconcerte. Voire dérange.