"Indiana Jones 5" : Steven Spielberg devrait passer la main, Harrisson Ford reste

Le retrait de Steven Spielberg, 73 ans, pourrait également s’expliquer par sa volonté de se concentrer sur des projets plus originaux, sinon plus personnels. Il met actuellement la touche finale à une nouvelle version de la comédie musicale "West Side Story", attendue sur les écrans en décembre prochain.

Indiana Jones sera bientôt de retour avec Harrison Ford… mais sans Steven Spielberg. C’est en tout cas ce qu’annonce "The Hollywood Reporter", citant une source proche du réalisateur qui aurait décidé de passer la main à la nouvelle génération, tout en restant producteur du film après avoir signé les quatre premiers volets sortis en 1981, 1984, 1989 et 2008. James Mangold, qui vient d’être nommé à l’Oscar du meilleur réalisateur pour "Le Mans 66", serait en négociations pour le remplacer.

C’est en tout cas un nouveau rebondissement pour un comeback, qui après avoir été annoncé au printemps 2016 par Disney et Lucasfilm, a connu de nombreux contretemps au fil des mois. Mécontent du scénario de David Koepp, déjà auteur du quatrième volet, Steven Spielberg l’a fait entièrement réécrire par Jake Kasdan puis par Dan Fogelman, le créateur de la série "This is us".

Initialement prévue le 19 juillet 2019, la sortie du film a d’abord été repoussée au 10 juillet 2020 puis désormais au 9 juillet 2021, date à laquelle Harrison Ford s’apprêtera à fêter ses 79 ans. "On est vraiment tout près d’un Indiana Jones 5", confiait il y a quelques jours l’acteur à nos confrères de RTL. "On est sur le pas de la porte, on règle quelques trucs de scénario, de planning de tournage, mais ça avance."