INFOX - "Avengers : Endgame" est-il vraiment le deuxième plus grand film de tous les temps au box-office ?

Ce film est en train d'affoler le box-office. "Avengers : Endgame" est sorti en avril dernier et il est déjà désigné comme le deuxième plus gros succès de l'histoire du cinéma. Nous avons consacré notre nouvelle rubrique Infox à cette information. Alors, cette superproduction hollywoodienne va-t-elle vraiment rester dans les annales ? Et quel est le plus grand film de tous les temps ?



