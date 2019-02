"Nos enfants sont dans le même lycée" : Bob Sinclar nous livre les petits secrets de son duo avec Robbie Williams

Bob Sinclar ne cédera pas non plus à l'appel des grandes salles, comme l'AccorHotels Arena qui accueillera son collègue et ami David Guetta le 28 novembre. "Bercy ? Non, je ne pense pas... Il faut remplir la salle aussi ! J'aime les clubs. Restons sobres, simples", assure celui qui se produit aussi en festivals. Et s'il rejoignait Robbie Williams sur la scène du British Summer Time à Hyde Park à Londres, le 14 juillet ? "Il ne m'a pas demandé, il faudrait peut-être lui demander son avis d'abord", rétorque-t-il en souriant, avant d'ajouter : "Peut-être que j'irai le voir. S'il me demande de faire la première partie DJ, j'irai avec plaisir". Le message est passé.