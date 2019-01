"Intouchables" : des remakes qui cartonnent

"Intouchables", l'un des plus grands succès du cinéma français avec 19 millions de spectateurs, a été adaptée à l'étranger. Baptisée "The Upside", cette version américaine, sortie il y a quelques jours, occupe déjà la première place du box-office aux États-Unis. Que sont devenues les scènes cultes du film d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.