Iris Mittenaere à l'affiche de la revue "L'Oiseau Paradis"

Le cabaret parisien "Paradis Latin" présente un nouveau spectacle intitulé "L'Oiseau Paradis". La Miss Univers 2016, Iris Mittenaere, sera à l'affiche de cette nouvelle revue. Elle dansera et chantera avec 30 danseurs sur scène. Les répétitions se déroulent sous l'œil avisé de Kamel Ouali. La première aura lieu le 2 mai 2019.



