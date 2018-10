"J’accuse" : pourquoi Roman Polanski veut absolument porter l’affaire Dreyfus à l’écran

"Samantha Geimer, sa seule et unique victime, demande depuis des années le classement de l'affaire, mais les juges et les médias refusent de l'entendre", la compagne du cinéaste dans une tribune publiée par "Le Journal du Dimanche". "J'ai l'impression que, depuis les nazis de son enfance jusqu'à ces dernières années, on condamne Roman à fuir perpétuellement, sans la moindre volonté d'une partie des médias de regarder le dossier de sa vie avec des yeux clairs. (...) Aujourd'hui, Roman a purgé plus que le maximum de la peine encourue pour la faute commise."