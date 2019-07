"J’ai pris du champagne à 10h du matin !" : Rayane Bensetti n’en revient toujours pas de prêter sa voix au "Roi Lion"

Le début d’un malentendu savoureux : "Il m’écrit ‘C’est parti’. Je me suis dit ‘ok, c’est parti, il a envoyé les essais aux Etats-Unis’ et je lui réponds ‘tu penses avoir la réponse quand ?’. Et là il m’envoie : ‘t’as pas compris. C’est fait. C’est toi le Roi Lion, c’est toi Simba !’ Et là je fais ‘Whoooaaahh !’. J’ai pris du champagne à 10h du matin. Je n’avais jamais fait ça, même en vacances ! Sauf peut-être une fois pour un anniversaire (rires)."





Né en 1993, Rayane Bensetti était encore un bébé lorsque "Le Roi Lion" de Roger Allers et Rob Minkoff est sorti au cinéma, un an plus tard. En grandissant, il va devenir l’un des Disney préférés. "Je me rappelle où je suis, comment je le vois. Je me rappelle chanter les musiques… Tous les gens, même lorsqu’il n’ont vu que la bande-annonce, ou le teaser de 30 secondes, ont les frissons et les larmes aux yeux. Comme si ça les renvoyait des années en arrière. C’est dingue !".