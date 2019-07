Jacques Weber : enfin à Avigon !

La 73ème édition du Festival d'Avignon se tient en ce moment à la cité des Papes, avec un invité qu'on adore : Jacques Weber. L'acteur n'y avait jamais joué, et c'est avec grande émotion qu'il est monté sur scène. Découvrez ses premiers pas dans la Cour d'honneur du Palais des Papes et les coulisses de sa préparation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.