Jamel Debbouze au générique du "Roi Lion": "Chez Disney, l'humour n'est jamais vulgaire"

Et de quatre pour Jamel Debbouze ! Après Dinosaure (2000), Monstres Academy (2013) et Toy Story 4 le mois dernier, l’humoriste prête une nouvelle fois sa voix à un personnage Disney. Et pas n’importe lequel, puisque la filiale française de la firme aux grandes oreilles lui a confié le rôle de Timon dans sa nouvelle version du classique de 1994, Le Roi Lion. Un job de rêve pour ce jeune papa qui a décidé de se consacrer aux siens à la fin de sa tournée, en décembre prochain.





LCI : Quelques semaines après Toy Story 4, vous prêtez votre voix à un personnage du Roi Lion. C’est le grand amour avec Disney ?

Jamel Debbouze : J’ai la chance de faire ce métier et ça fait vingt ans que Disney me sollicite pour faire des voix. Ça continue et c’est génial ! Ça faisait des années que je n’avais pas fait de doublage pour eux. En réalité, je n’en ai fait que pour Disney ! On ne choisit pas. Et deux projets sont tombés l’un derrière l’autre, deux projets extraordinaires…





Le Roi Lion était-il votre Disney préféré ?

Moi j’aime l’univers de Disney et il y en a plein que j’aime bien. Enfant j’ai été très marqué par Rox et Rouky (1981), il m’avait profondément touché ce film. Le Roi Lion, c’est un classique dont on se souvient. La première fois que je l’ai vu au cinoche, je me rappelle de ces paysages, ces mouvements, cette histoire Shakespearienne… ça fait quelque chose, c’est un vrai film !





Vous l’avez revu avec vos enfants avant de doubler la nouvelle version ?

C’est rare, ces films où on peut s’émouvoir avec sa famille en même temps, pour les mêmes raisons. Ça ne fait pas longtemps que je goûte à cette sensation de rire des mêmes choses avec mes enfants, je suis touché par la même situation… Je me rappelle qu’on était morts de rire devant Timon et Pumba. Qu’on était extrêmement émus quand Mufasa meurt… et flippés quand Simba est livré à lui-même. Maintenant que je suis papa, ça renvoie encore à autre chose. Cette histoire de transmission, on ne peut pas ne pas y penser et transposer. C’est un film fort… Et c’est génial à vivre en famille.