Jamel Debbouze : "Mon spectacle, c'est un mélange entre un mariage 'rebeu' et une bar mitzvah"

ONE MAN SHOW - Après 25 ans de carrière, Jamel Debbouze a toujours autant de succès auprès du public. LCI l'a rencontré alors qu'il est en tournée pour son spectacle "Maintenant ou Jamel".

Après six ans d'absence, Jamel Debbouze est de retour sur les planches. L'humoriste de 44 ans est actuellement en tournée dans tout le pays pour présenter son spectacle "Maintenant ou Jamel", mis en scène par Mohamed Hamidi. Dans son one-man-show, il parle de l'Hexagone, du Maroc, et démonte les clichés comme il sait si bien le faire. A chaque représentation, il se lance dans une improvisation et interagit avec son public.



Mon spectacle, "c'est un mélange entre un mariage "rebeu" et une bar mitzvah", nous explique l'humoriste. Il le dit lui-même : "on rigole à gorge déployée, ça chante, ça braille". Une assistante trop lisse, trop peu pour lui. L'artiste veut ressentir de la vie car il est primordial à ses yeux d'avoir un public "indiscipliné".