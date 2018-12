Jardin des Plantes a reçu son premier festival des lumières

Cette année 2018, le premier festival des lumières du Jardin des Plantes offre aux visiteurs une ballade à la fois ludique et éducative. Ce théâtre de ménagerie multicolore a été le fruit de la collaboration entre le Muséum d'Histoire naturelle et une entreprise chinoise spécialiste des lanternes lumineuses. Le festival transmet un message d'alerte sur la biodiversité à travers le choix des sculptures animalières présentés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.