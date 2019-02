"Je n'étais qu'un détritus" : l'étonnant parcours de Rosa Salazar, l'héroïne bien réelle de "Alita : Battle Angel"

"Il y a encore cinq ans, je roulais à 100 à l’heure à travers Los Angeles pour aller d’une audition à l’autre. J’essayais de gravir cette montagne… et personne ne m’a aidé", se rappelle cette enfant des services sociaux. "J’ai grandi dans un coin pas très agréable du Maryland. J’ai été émancipée à l’âge de 15 ans et j’ai cumulé trois jobs tout en prenant des cours de comédie. Je rêvais de faire ce métier et rien ne pouvait se mettre en travers de ma route."





Un vécu qui faisait d’elle l’interprète idéale d’Alita. "Elle a l’impression d’être insignifiante… moi je n’étais qu’un détritus. J’étais comme elle !", s'emporte la comédienne, soudain émue. "L’autre jour j’étais à Séoul pour la promo et je regardais un poster géant du film. Je me suis revue en train de livrer de la bouffe sur mon vélo sous la neige... Je n’arrive pas à y croire", glisse-t-elle, un trémolo dans la voix. "Tout est possible dans la vie."