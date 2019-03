"Je n’oserais jamais dire que je suis sa muse !" : les confidences d'Eva Green sur sa collaboration avec Tim Burton

De Michael Haneke ("Le Pianiste") à Roman Polanski ("D’après une histoire vraie") en passant par Ridley Scott ("Kingdom of Heaven") et Bernardo Bertolucci ("The Dreamers"), Eva Green a, mine de rien, travaillé avec quelques-uns des géants du cinéma mondial depuis le début de sa carrière. Sans parler de sa participation à la saga James Bond dans "Casino Royale", où elle incarnait Vesper Lynd, le grand amour du 007 viril interprété par Daniel Craig.





Ce qui l’a surpris avec Tim Burton ? "C’est quelqu’un de très abordable, très ‘normal’ dans le sens où il est très accessible et très ancré dans la réalité", révèle la comédienne. "Il connecte vraiment lorsqu’il vous parle, il est extrêmement humain. Extrêmement sensible", insiste-t-elle, visiblement sous le charme. "Avec lui il n’y a pas de masque, aucune hypocrisie ni rapport de force. Et c’est assez rare de rencontrer quelqu’un comme ça."