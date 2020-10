"Je suis dégoutée" : Camille Lellouche contrainte de reporter son one-woman show à cause du Covid

Elle est au bord de la crise de nerfs. Alors qu'elle était impatiente de retrouver son public, Camille Lellouche a annoncé l'annulation de son spectacle qui devait se tenir ce lundi 26 octobre au Théâtre de Paris. "Je pense que j’étais à ça du burn-out comme vous pouviez le constater. Je ris mais c’est soit ça soit je pleure… Alors déjà, il y a eu le couvre-feu donc déjà ok. 19 heures. Et plus la distanciation, les masques, le covid qui dure ça fait 8 mois que ça dure", a expliqué l'humoriste en story sur Instagram.

L'épidémie, qui repart de plus belle en France, a touché son équipe, la forçant à prendre cette décision difficile. "Bref on venait de reprendre les spectacles et du coup, vu qu’il y a encore le Covid, il est aussi dans mon équipe. Et du coup, bah on annule les dates. Parce que je ne prends aucun risque pour vous, pour moi, pour mon équipe, parce qu’il y a tous les âges et j’ai envie que tout le monde soit en bonne santé. Du coup, je dois annuler pour l’instant ce lundi", poursuit la jeune femme.