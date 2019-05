"Je suis punie parce que j’ai eu 60 ans" : Madonna se moque des critiques sur son âge

La reine de la pop, c’est elle. Avec plus de 300 millions d’exemplaires vendu depuis le début de sa carrière, Madonna devance toute ses rivales féminines au Guiness Book des Records. Avec "Madame X", son quatorzième opus disponible le 14 juin prochain, la chanteuse entend bien créer l’événement. Enregistré entre Londres, New York et Lisbonne où elle vit depuis 2017, le disque marque ses retrouvailles avec le Français Mirwais Ahmadzaï, l’ex-membre de Taxi Girl avec lequel elle avait collaboré une première fois sur "Music", il y a 19 ans déjà.





Madame X, c’est aussi un personnage, à la fois agent secret, prof de danse, cavalière et chef d’Etat que Madonna a présenté ces dernières semaines sur les réseaux sociaux et dans le clip de "Medellín", le premier single en duo avec le Colombien Maluma. Pour certains, la chanteuse, qui aura 61 ans l’été prochain, serait plus effrayante que sexy avec son cache-œil, barré d’un X. Sans parler du moment où elle lèche les orteils de son jeune partenaire, sur le grand lit où ils trinquent au champagne, la cravache à portée de main…