"Je symbolise cette France crasse, idiote, basse de plafond" : Jean Dujardin heureux de retrouver OSS 117

L'interprète d'Hubert Bonisseur de La Bath assume plus que jamais l'humour très "particulier" personnage. "On sait à quoi on s'attend. Avec OSS 117, on sait de qui on rigole : un raciste, un idiot, un con, un réac, un candide, un abruti qui enfile les clichés comme des perles", observe le comédien qui a fêté mercredi ses 47 ans.





"On peut rire de sa connerie, de nos problèmes, de nos réflexes xénophobes. Je symbolise cette France crasse, idiote, basse de plafond. Les gens se marrent d'eux-mêmes. Nous acceptons de rire de nous comme, avec Brice de Nice, j'ai toujours ri de moi. C'est cathartique, ça fait du bien", conclut-il.