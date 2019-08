"Je vais continuer à jouer Spider-Man" : Tom Holland tente de rassurer les fans après le clash Sony-Marvel

Il ne sera pas resté longtemps silencieux. Tom Holland, l’interprète de Spider-Man depuis cinq films, a réagi ce week-end au clash au sommet entre Sony et Marvel Studios, filiale de Disney, au sujet de la "garde partagée" de l’homme araignée. Les deux géants hollywoodiens ayant décidé de ne pas renouveler leur accord, signé en 2015, le personnage n’apparaîtra plus aux côtés de Thor, Hulk et consorts dans les films de la saga Avengers.





"Nous avons fait cinq films formidables", a déclaré à Entertainment Weekly le jeune acteur britannique, de passage à la D23 Expo, à Anaheim en Californie, où il était venu présenter "En avant", le nouveau Pixar auquel il prête sa voix. "Et j’ai vécu cinq années extraordinaires. Le meilleure période de ma vie. Qui sait ce que le futur réserve ? Tout ce que je sais, c’est que je vais continuer à jouer Spider-Man et m’éclater. Le futur de Spider-Man sera différent, mais aussi incroyable et étonnant. Nous trouverons de nouvelles façons de le rendre encore plus cool."