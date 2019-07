"Je vous vois Marvel" : beau joueur, James Cameron salue le record d'"Avengers : Endgame" au box-office

C'est officiel. Après un démarrage en trombe, "Avengers : Endgame" est désormais le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Avec plus de 2,790 milliards de dollars de recettes au box-office mondial, le film de de Joe et Anthony Russo sorti il y a à peine 4 mois, a battu ce week-end le record tenu jusqu'ici par "Avatar" de James Cameron (2,789 milliards de dollars de recettes depuis sa sortie en 2009). Le film emmené par Robert Downey Jr, Chris Evans et Scarlett Johansson devance également "Titanic" (2,18 milliards de dollars), du même James Cameron, "Star Wars : Le Réveil de la Force" (2,06 milliards de dollars) et "Avengers : Infinity War" (2,04 milliards de dollars).





De quoi réjouir les réalisateurs du blockbuster qui avaient confié vendredi 20 juillet lors du festival Comic-Con de San Diego que ravir à "Avatar" le record au box-office mondial serait "palpitant". "James Cameron a toujours été une idole pour nous, il a nourri notre passion pour faire du cinéma depuis le début et être aussi proches d'un de ses grands films est vraiment spécial", s'était enthousiasmé Anthony Russo lors d'une conférence.