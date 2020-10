Jean Dujardin en Nicolas Sarkozy, Grégory Gadebois en François Hollande : ressemblants ou pas ?

C’est un projet aussi curieux qu’excitant. Anne Fontaine, la réalisatrice du drame Police, actuellement en salles, change de registre avec Présidents, une comédie dans laquelle elle a décidé de mettre en scène deux personnages "inspirés" de Nicolas Sarkozy et François Hollande, interprétés par Jean Dujardin et Grégory Gadebois, deux hommes qui se connaissent bien puisqu'ils s'étaient donné la réplique dans J'accuse de Roman Polanski.

Le tournage a débuté fin septembre en Corrèze et le héros de OSS 117 vient d’en dévoiler une première image sur son compte Instagram, avec cette légende : "Il était une fois François et Nicolas". On y voit les deux comédiens attablés à un comptoir et si Grégory Gadebois, de profil, a de faux airs de François Hollande, la ressemblance de Jean Dujardin avec Nicolas Sarkozy est moins évidente, au premier abord en tout cas.