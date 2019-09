Jean-Marie Bigard et Patrice Laffont sur la scène de l'Alhambra à Paris

JT 13H - Dans la pièce "Dernier tour de piste", Jean-Marie Bigard partage la scène avec Patrice Laffont. Tous deux jouent des pensionnaires d'une maison de retraite qui ne se prennent pas du tout au sérieux.

Jean-Marie Bigard et Patrice Laffont sont à l'affiche de la pièce "Dernier tour de piste" qui se tient au théâtre Alhambra, à Paris. Dans cette comédie qui se passe dans une maison de retraite, Jean-Marie Bigard incarne un vieux comédien qui rêve de faire les 400 coups avec son complice Patrice Laffont. Une histoire bourrée d'humour où les sujets comme la mort, la dépendance ou encore la vulnérabilité sont traités avec légèreté.



