Jean-Michel Basquiat à la Fondation Louis Vuitton, expo phare de cet automne

La Fondation Louis Vuitton, à Paris, accueille l'exposition Basquiat jusqu'au 14 janvier. Jean-Michel Basquiat est l'un des peintres les plus importants du XXe Siècle. Décédé à l'âge de 28 ans d'une overdose, il a laissé derrière lui 800 tableaux et 1 500 dessins. Cette exposition rend également hommage aux musiciens qu'il a côtoyés dans sa courte existence et à sa collaboration avec Andy Warhol, avec qui il a réalisé plus d'une centaine d'œuvres.