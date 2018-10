Jean Paul Gaultier fait son "Fashion Freak Show" !

Le "Fashion Freak Show" de Jean Paul Gaultier est moderne, audacieux et visionnaire. Ce spectacle est à la fois une revue et une sorte de comédie musicale dans lequel la vie de l'enfant terrible de la mode défile sous nos yeux. Une quinzaine d'artistes dont la chanteuse B. Demi Mondaine, révélée dans "The Voice", des danseurs et circassiens seront sur scène. Outre la représentation de ses créations iconiques, le célèbre couturier a également créé des dizaines de tenues pour l'occasion. "Tout le monde a en lui de la beauté, il faut la montrer, il faut la voir aussi chez les autres", voici le message qu'il souhaite nous soumettre à travers ce show. Les premières places sont disponibles dès 30 euros.



