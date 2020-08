Jennifer Grey reprendra le rôle de Bébé dans un troisième film "Dirty Dancing"

"Ce sera exactement le genre de film romantique et nostalgique que les fans de la franchise attendaient", a précisé John Feltheimer en révélant "l'un des secrets les moins bien gardés de Hollywood". Car la rumeur courait depuis déjà quelques semaines, relayée par des médias américains comme Variety et Deadline .

On ne laisse pas Bébé dans un coin. Surtout quand on en est l'interprète original. Jennifer Grey s'apprête à retrouver le personnage qui l'a popularisée dans le monde entier dans une suite de Dirty Dancing. Un retour officialisé jeudi 6 août par le patron du studio Lionsgate, qui détient désormais les droits du film culte sorti en 1987. L'actrice de 60 ans sera également la productrice exécutive du projet.

La réalisation a été confiée à Jonathan Levine (Warm Bodies, Séduis-moi si tu peux !). Le scénario sera lui signé Mikki Daughtry et Tobias Iaconis, le duo à l'origine du larmoyant A deux mètres de toi - disponible sur Amazon Prime Video. Mais de quoi va bien pouvoir parler ce troisième Dirty Dancing ? Car oui, pour ceux qui seraient passés à côté, un Dirty Dancing 2 est sorti en 2004. Romola Garai et Diego Luna y entraînent le spectateur dans les chaudes nuits de La Havane à la fin des années 1950 alors que la révolution cubaine est imminente.

Johnny Castle, interprété par le regretté Patrick Swayze, fait une apparition dans ce film dont l'action se déroule quelques années avant Dirty Dancing. Difficile d'imaginer caster un autre acteur pour reprendre ce rôle iconique dans le troisième volet, surtout après le très mauvais reboot de l'histoire originale produit par la chaîne ABC il y a trois ans. L'échec public et critique du téléfilm achèvera sans doute de convaincre la production de Dirty Dancing 3 de ne pas commettre les mêmes erreurs. Aucune date de sortie ni de début de tournage n'a encore été annoncée. Mais de notre côté, on rejoue déjà en boucle la chanson phare du premier film, récompensée d'un Oscar, en se persuadant qu'on vivra forcément à nouveau "the time of our lives" au cinéma dans quelques mois. Avec ou sans porté.