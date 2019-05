Jérémy Frérot sort son premier album solo

Direction la dune du Pilat pour rencontrer Jérémy Frérot, en plein tournage du clip de son prochain single intitulé "Avant le jour". Découvert il y a cinq ans dans The Voice, le chanteur vient de sortir son album "Matriochka". Il a commencé sa carrière en solo il y a deux ans, après la fin du duo Fréro Delavega. Ancien sauveteur en mer sur les plages de Gironde, Jérémy Frérot porte un certain intérêt à la propreté de l'environnement.



