"Jesus is King" : Kanye West dévoile la bande-annonce du documentaire sur ses messes gospel

RAP - Kanye West a dévoilé la bande-annonce de son film documentaire "Jesus is King", axé sur ses cultes religieux dominicaux sur fond de gospel. La sortie en salles dans plusieurs pays est prévue le 25 octobre prochain.

Ses fans l'attendent comme le messie. "Jesus is King, documentaire sur les services religieux de Kanye West, sortira le 25 octobre prochain dans des cinémas Imax de plusieurs pays du monde (mais pas en France), avant son prochain album qui doit porter le même nom et être lui aussi empreint de religion. Le film, réalisé par le Britannique Nick Knight, dévoilera les dessous des services religieux du dimanche organisés par l’artiste hip-hop de 42 ans depuis début 2019. Des "Sunday Service" mêlant sermons chrétiens, chants gospels et rap : il y interprète ses titres avec un chœur de gospel et des musiciens, le tout avec une mise en scène digne d'un défilé de mode.

En attendant, le rappeur-prêcheur a donné un aperçu du documentaire en en postant un premier trailer jeudi sur Youtube :