Journées du patrimoine : que peut-on visiter ce week-end malgré le virus ?

Sur Facebook et Instagram, il sera ainsi possible de partir en excursion pendant 45 minutes samedi à l'intérieur du chantier de reconstruction de Notre-Dame . Ou encore de vagabonder dans les coulisses de Radio France .

A Paris, de nombreux monuments verront leurs conditions d'accès réduites, ou seront visités selon des circuits strictement balisés et guidés comme au Palais Royal. L'Elysée sera une nouvelle fois très prisé... mais si vous n'avez pas réservé ne vous y rendez pas. Le public a été réduit à 2.500 personnes par jour (125 personnes par demi-heure qui auront réservé au préalable), soit près de trois fois moins que l'an dernier. Le palais présidentielle sera néanmoins visitable virtuellement sur son site internet ... ou via notre reporter, dans la vidéo en tête de cet article. L’Hôtel Matignon, résidence du Premier ministre Jean Castex, et plusieurs autres hôtels particuliers abritant des ministères seront également ouverts aux visiteurs préalablement inscrits dans la limite étroite des places disponibles. L'Assemblée nationale ouvrira elle ses portes de 9H30 à 17H30 aux visiteurs préalablement inscrits.

A la RATP comme à la SNCF, finies les visites sur les trains et dans les stations les plus improbables. La RATP propose "une offre 100 % digitale" avec 25 capsules vidéos et sonores sur sa plateforme "Bienvenue à bord". Il sera ainsi possible de monter virtuellement dans le premier métro en bois des années 1900. De son côté, la SNCF invite le public, depuis son canapé, à bord de l'Orient Express ou pour un tour guidé de l'horloge de la Gare de Lyon.