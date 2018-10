Joyce Jonathan appuie sur "on"

Après trois albums et des tournées en France et en Asie, Joyce Jonathan revient avec un quatrième opus intitulé "On". Quinze chansons qui mêlent la fraîcheur et la spontanéité de ses débuts. Avec de jolies ballades acoustiques et des titres plus dynamiques, cet album est le reflet de l'alternance des moments "on" et des moments "off" de la vie de chacun. Un disque encore une fois très intime dans lequel chacun peut se retrouver. Joyce Jonathan, auteure, compositrice et interprète, est venue sur notre plateau pour en parler.